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Порошенко требует от Зеленского «непрерывной осады Кремля» и прилежности в «осушении» «Северного потока-2»

22 января 2021, 20:25  •  118 • Украина

Бывший президент Украины Петр Порошенко раскритиковал власти Владимира Зеленского за недостаточную активность на поприще борьбы с «агрессором».

Он выразил возмущение тем, что команда президента якобы помалкивает с требованиями усиления санкций против России, вместо того, чтобы непрерывно и упорно стимулировать «дипломатическую осаду» России.

«Когда вы в последний раз слышали от украинской власти требование к нашим партнерам усилить санкционное давление на Россию? Над этим надо упорно работать. На дипломатическом фронте не может быть никакого перемирия. Там осада Кремля должен продолжаться непрерывно», — заявил Порошенко в ходе своей речи, приуроченной Дню соборности Украины.

Ввиду того, что «зеленая» власть время от времени недорабатывает как следует и необходимым образом, дабы окончательно не сбиться с правильного пути, она требует понятных ей знаков в виде «красных линий», заявил Порошенко. К таковым Порошенко отнес возможные закупки газа напрямую у России. Напомним, ранее и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко в связи с протестами из-за роста тарифов дал понять, что это реальный путь снижения цены на газ для потребителей.

«На текущий момент их две. Уже ясно, что в этом году не будет создано надлежащих условий для проведения на оккупированных территориях выборов, соответствующих европейским стандартам. И власти не следует раздражать общество пустыми разговорами. Эта же замечание касается и попытки возобновить закупку газа в России и вернуть Украину в энергетическую зависимость от Кремля. Особенно теперь, когда поставки американского сжиженного газа нанесли мощный удар по позициям российского Газпрома в Европе, когда есть шанс "осушить" "Северный поток-2", заблокировав этот проект», — заявил Порошенко.

Накануне бывший гарант также разразился речью в связи с инаугурацией президента США Джо Байдена. Он заявил, что это по значению непревзойденное событие и для мира, и для Украины. Вместе с этим Порошенко потребовал от Зеленского как можно скорее позвонить Байдену и спешить с визитом в США.

Напомним также, команда Джо Байдена нацелена остановить «Северный поток-2», и если не удастся на это уговорить Европу, то в планах у нее дать ход другим инструментам по закрытию проекта.

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