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Порошенко тоже стал "не лохом": Экс-президент Украины украл коронную фразу Зеленского
12 декабря 2019, 22:39 • 90 • Политика
Порошенко прокомментировал уголовное дело о госизмене коронной фразой Зеленского. "Мне 54 года, и я не… Ну, в целом вы поняли, откуда пошла команда о возбуждении такого уголовного дела", - сказал экс-президент Украины.
Бывший президент Украины Пётр Порошенко дал комментарий по поводу открытия на него уголовного дела о госизмене за подписание Минских соглашений. В своём ответе он переиначил коронную фразу нынешнего президента Украины о том, что он не лох.
Напомним, что экс-президент Украины сам вырыл себе яму, организовав протесты против выполнения Минских соглашений. По словам самого же Порошенко, выполнение Минских соглашений равносильно предательству и капитуляции. Однако на Минских соглашениях стоит его, Порошенко, подпись. Это дало повод Государственному бюро расследований (ГБР) Украины завести дело на экс-президента.
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