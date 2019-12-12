Порошенко тоже стал "не лохом": Экс-президент Украины украл коронную фразу Зеленского

Бывший президент Украины Пётр Порошенко дал комментарий по поводу открытия на него уголовного дела о госизмене за подписание Минских соглашений. В своём ответе он переиначил коронную фразу нынешнего президента Украины о том, что он не лох.

"Мне 42-й год, я же не лох, я президент этой страны!" - сказал украинским националистам Зеленский во время визита в поселок Золотое. "Мне 54 года, и я не… Ну, в целом вы поняли, откуда пошла команда о возбуждении такого уголовного дела", - повторил за ним Порошенко с трибуны парламента, комментируя открытие дела о госизмене.

Напомним, что экс-президент Украины сам вырыл себе яму, организовав протесты против выполнения Минских соглашений. По словам самого же Порошенко, выполнение Минских соглашений равносильно предательству и капитуляции. Однако на Минских соглашениях стоит его, Порошенко, подпись. Это дало повод Государственному бюро расследований (ГБР) Украины завести дело на экс-президента.