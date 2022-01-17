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Порошенко своим появлением отправил Зеленского на Остров Святой Елены

17 января 2022, 17:20  •  329 • Украина
Громогласные высказывания Порошенко о своем неприкасаемом статусе, еще неделю назад вызывали как минимум недоумение:

«Я не окажусь за решеткой — у них не хватит ни духу, ни сил, ни воли»

После возвращения Порошенко стало понятно, что никто из правоохранителей не возьмет на себя ответственность за его арест. С подачи Зеленского, в течение часа было принято две нерешительные попытки арестовать пятого президента Украины.

При проведении паспортного контроля сотрудники аэропорта на двадцать минут задержали документы Порошенко, но так и не решились на их изъятие и арест владельца.


После успешного прохождения паспортного контроля к «шоколатье всея Украины» попытались прорваться сотрудники государственного бюро расследований (ГБР), которых без особых усилий оттеснили сторонники Порошенко.

Прямо у здания аэропорта, на глазах у сотрудников ГБР, под восторженные крики массовки, экс-президент бросил несколько колких высказываний в сторону Зеленского и Коломойского.

Следующей сценой для выступления олигарха стала площадка перед зданием суда, где он продолжил обвинять «Слуг народа» в коррупции и пообещал своим сторонникам «скорою Перемогу».


Очевидно, что при теперешнем рейтинге действующего президента правоохранители отказываются беспрекословно выполнять незаконные приказы Банковой. Сегодня каждый украинец понимает, что закат власти Зеленского не за горами, а за выполнения преступных приказов, рано или поздно, придется отвечать.

Возвращение шоколатье на родину, как минимум заставит Зеленского пересмотреть свое отношение к правоохранительной системе, а если Порошенко не арестуют в зале суда, то еще и к судебной.

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