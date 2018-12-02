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Порошенко сузил «имперские планы» Путина до Мариуполя и Бердянска

02 декабря 2018, 18:39  •  132 • Политика
Президент Украины Петр Порошенко дал серию интервью немецким СМИ, в которых припугнул Запад «имперскими планами» Владимира Путина. Сначала он утверждал, что Россия собирается захватить всю территорию Украины, затем сузил эти планы до Мариуполя и Бердянска.
Президент Украины Петр Порошенко, убеждая Берлин оказать Киеву военную помощь и отправить военные корабли в Азовское море, припугнул Германию и заодно всю Европу якобы открывшимися ему «имперскими планами» Владимира Путина.
Украинский лидер утверждает, что в Москве стремятся вернуть «старую Российскую Империю» и сделать Украину своей колонией. Для этого, полагает Порошенко, в России готовят наземное вторжение.
В интервью Bild Порошенко утверждал, что «император Путин» планирует захватить всю Украину. Спустя три дня он в интервью Funke Media сузил предполагаемые планы Кремля до Мариуполя и Бердянска. Таким образом, настаивает он, в Москве хотят получить наземный коридор «из Донбасса в Крым».
«Сейчас в Украине решается будущее свободного мира», - цитирует патетические высказывания Порошенко в интервью немецким СМИ его официальный сайт.

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