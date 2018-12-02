Порошенко сузил «имперские планы» Путина до Мариуполя и Бердянска

Президент Украины Петр Порошенко дал серию интервью немецким СМИ, в которых припугнул Запад «имперскими планами» Владимира Путина. Сначала он утверждал, что Россия собирается захватить всю территорию Украины, затем сузил эти планы до Мариуполя и Бердянска.

Президент Украины Петр Порошенко, убеждая Берлин оказать Киеву военную помощь и отправить военные корабли в Азовское море, припугнул Германию и заодно всю Европу якобы открывшимися ему «имперскими планами» Владимира Путина.

Украинский лидер утверждает, что в Москве стремятся вернуть «старую Российскую Империю» и сделать Украину своей колонией. Для этого, полагает Порошенко, в России готовят наземное вторжение.

В интервью Bild Порошенко утверждал, что «император Путин» планирует захватить всю Украину. Спустя три дня он в интервью Funke Media сузил предполагаемые планы Кремля до Мариуполя и Бердянска. Таким образом, настаивает он, в Москве хотят получить наземный коридор «из Донбасса в Крым».

«Сейчас в Украине решается будущее свободного мира», - цитирует патетические высказывания Порошенко в интервью немецким СМИ его официальный сайт.