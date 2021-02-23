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Порошенко: Стерненко осудили за защиту Одессы «от прокремлёвской агентуры»

23 февраля 2021, 21:45  •  61 • Украина

Пятый президент Украины Пётр Порошенко встал на защиту одесского радикала Сергея Стерненко, который, по его словам, «защищал Одессу от прокремлёвской агентуры и противодействовал планам по созданию Новороссии».

В поддержку «патриота» Порошенко выступил на своей странице в Facebook.

«Это не просто избирательное правосудие. Признаком времени стали преследования патриотов, волонтеров, ветеранов. Это — следствие влияния команды Януковича-Портнова на правоохранительные органы и суды, которые лично Зеленский предоставил им в аренду. Поэтому сегодняшнее решение и стало возможным», — возмущается экс-президент.

Порошенко требуем от Зеленского «устранить влияние "пятой колонны" на ГБР, прокуратуру и суды» и, «в первую очередь — очистить офис Президента от портновских прихвостней».

«А Верховная Рада должна немедленно принять инициированное нами постановление о прекращении политических репрессий в отношении ветеранов, добровольцев, волонтеров и всех патриотов. Ровно как и инициированный нами законопроект об ответственности за коллаборационизм», — заявил Порошенко.

Напомним, сегодня, 23 февраля, Приморский суд Одессы приговорил экс-лидера одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко по делу о похищении депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича к 7 лет годам лишения свободы. Он был взят под стражу в зале суда.

Депутат Сергей Щербич был похищен в ночь на 27 апреля 2015 года. Мужчину связали и поместили в подвал, где всю ночь избивали и пытали, заставляя сложить с себя депутатские полномочия. Под утро похищенного вывели из подвала и доставили на автобусную остановку возле здания Суворовского районного суда Одессы, откуда Щербич добрался домой. По словам Щербича, Стерненко являлся организатором похищения и лично пытал его: бил дубинкой и давил пальцы плоскогубцами.

Уголовное производство по данному факту было открыто тогда же, в 2015 году. Осенью 2016 года обвинительный акт в отношении Стерненко был передан в суд. На судебные заседания по этому делу «патриот» не являлся.

Кроме того, Стерненко проходит обвиняемым по делу в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия — ч. 1 ст. 115 и часть 2 ст. 263 УК Украины, совершенном в мае 2018 году.

Также одесского радикала обвиняют в содействии торговле наркотиками в виде «крышевания» одесской сети магазинов «Поплавок», которые торговали синтетическими веществами под видом корма для рыб. Происходило это ещё в 2014 году, однако вспомнили о данном деле лишь в 2017 году. В том же году обвинительный акт передали в суд, рассмотрение дела продолжается по сей день.

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