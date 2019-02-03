Порошенко стал кандидатом в президенты Украины в день интронизации раскольника Епифания

Вечером в воскресенье, 3 февраля, действующий президент Украины Петр Порошенко официально подтвердил свое намерение баллотироваться на второй срок, подав документы в ЦИК своей страны. Пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко связал подачу Порошенко документов на участие в президентской гонке с "праздничным днем" интронизации лидера украинских раскольников Епифания в Софийском соборе в Киеве.

Напомним, что президентская кампания на Украине формально стартовала 31 декабря 2018 года. Сами выборы должны будут пройти 31 марта этого года.

В общей сложности в ЦИК Украины было подано 74 заявки на регистрацию кандидатом на президентских выборах. На сегодняшний момент принято 28 заявок, еще 22 отклонены.

Наряду с Порошенко о своих амбициях стать первым лицом украинского государства заявили глава политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, шоумен Владимир Зеленский и один из основателей "Оппозиционной платформы" Юрий Бойко. Согласно данным соцопросов, проведенных в этом и прошлом году, из них наиболее вероятным фаворитом президентской гонки является экс-премьер Тимошенко.

Также отметим, что сегодня в Софийском соборе в Киеве прошла церемония возведения в ранг "предстоятеля" новой раскольничьей структуры, созданной на Украине в конце прошлого года. За вычетом представителей Константинопольского патриархата, представители Поместных Церквей не удостоили интронизацию лжемитрополита Епифания своим вниманием.