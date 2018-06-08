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Порошенко сравнил церковь с социальной сетью

08 июня 2018, 21:24  •  62 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что церковь как организация — «тоже определённым образом социальная сеть».
 
© Администрация Президента Украины
 

«Мне не нравится, когда любая социальная сеть руководится офисом, который находится в Москве. Кстати, церкви это тоже касается, потому что это тоже определённым образом социальная сеть», — цитирует его РИА Новости.

Данное заявление он сделал во время выступления перед студентами в Киеве.

Ранее Порошенко заявил о надежде на то, что УПЦ получит автокефалию.

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