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Порошенко списал вину за долги Украины на премьерство Юлии Тимошенко

31 октября 2018, 22:54  •  82 • Политика
Президент Украины напомнил, что страна взяла на себя обязательства сравнять внутренние и внешние цены на газ еще в 2008 году, в правление премьера Юлии Тимошенко.
Текущее состояние экономики Украины дало бы возможность обойтись без нового кредита МВФ, если бы Киев не должен был выплатить долги в 2019 году. Об этом президент Украины Петр Порошенко сказал на встрече с представителями бизнеса, которая прошла в среду.
По его словам, общая задолженность, которую унаследовала Украина от нынешних «борцов за правду» в 2007-2013 годах, составляет 54 миллиарда долларов. Среди этих «борцов», на которых лежит вина за многомиллиардные долги, Порошенко назвал Юлию Тимошенко.
Президент Украины подчеркнул, что именно глава «Батькивщины» во время своего пребывания на посту премьер-министра государства взяла обязанность довести цену на газ для населения до европейской.
«Фонд тогда возглавлял Доминик Стросс-Канн, а кто в то время был премьером? Шерше ля фам», - намекнул Порошенко.

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