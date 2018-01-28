Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Четыре польских удара по Украине
Об участии поляков в убийствах евреев
За одну ночь Тегеран оказался полностью погребен под снегом - фото, видео
Персидские скрепы
Главная / В мире

Порошенко списал свой "прогул" церемонии памяти героев Крут на шторм

28 января 2018, 19:09  •  181 • В мире
Украинский президент не приехал на церемонию из-за штормового предупреждения в Черниговской области.
Президент Украины Петр Порошенко не приехал на церемонию памяти героев Крут из-за непогоды. Об этом рассказал вице-премьер Павел Розенко.
По его словам, президентскому борту не дали разрешение на приземление в Черниговской области из-за шторма.
Как заметил чиновник, Порошенко хотел добраться на автотранспорте, однако затем отверг эту идею.
По словам Розенко, сам Порошенко "посчитал неприемлемым, чтобы тут вся общественность, которая собралась, ждала его два часа".
Бой под Крутами произошел 29 января 1918 года на ж/д станции в районе села Круты, которое находится в 130 км к северо-востоку от Киева. В нем приняли участие отряды советских войск и вооруженные формирования УНР.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

181
Источник
Похожие новости
28 января 2018, 19:09
Польша отрабатывает заказ США на конфронтацию с Россией и Евросоюзом
28 января 2018, 18:54
Чёрная энергетика: почему США решили вернуться на мировой рынок нефти
28 января 2018, 12:39
Сменил профиль: Илон Маск объявил старт предзаказов на дешевые огнеметы

28 января 2018, 19:09
В Литве отказались от антивирусов Касперского
28 января 2018, 19:09
Порошенко списал свой "прогул" церемонии памяти героев Крут на шторм
28 января 2018, 12:39
Российский лыжник умер во время гонки в США
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
22 января 2018, 00:24
Украина перебрасывает войска из Донбасса в Закарпатье
25 января 2018, 09:24
Штурмовать Донбасс бросят наследников Героев Советского Союза
25 января 2018, 03:24
Оппозиционеры, иноагенты и мужеложцы: Немецкие СМИ сообщили о массовом побеге из России
24 января 2018, 17:39
Михаил Делягин: Запад нам готовит государственный переворот
27 января 2018, 13:54
Торговля Родиной наказуема: Соцсети порвали российских спортсменов за белый флаг
27 января 2018, 00:54
Трамп предпочел Руанду Украине: Встреча с Порошенко не состоялась
22 января 2018, 06:54
В Донбасс вернулась пленная с ампутированными конечностями
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.