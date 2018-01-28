Порошенко списал свой "прогул" церемонии памяти героев Крут на шторм

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Украинский президент не приехал на церемонию из-за штормового предупреждения в Черниговской области.

Президент Украины Петр Порошенко не приехал на церемонию памяти героев Крут из-за непогоды. Об этом рассказал вице-премьер Павел Розенко.

По его словам, президентскому борту не дали разрешение на приземление в Черниговской области из-за шторма.

Как заметил чиновник, Порошенко хотел добраться на автотранспорте, однако затем отверг эту идею.

По словам Розенко, сам Порошенко "посчитал неприемлемым, чтобы тут вся общественность, которая собралась, ждала его два часа".

Бой под Крутами произошел 29 января 1918 года на ж/д станции в районе села Круты, которое находится в 130 км к северо-востоку от Киева. В нем приняли участие отряды советских войск и вооруженные формирования УНР.