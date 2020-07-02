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Порошенко созвал антироссийский Майдан
02 июля 2020, 19:00 • 257 • Политика
Бывший президент собрался противостоять промосковскому реваншу
Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, против которого открыты больше двадцати дел, решил перейти в активное наступление против "пророссийского электората" в Незалежной и такой же оппозиции. Бывший президент Украины обратился к своим сторонникам через "Фейсбук" со срочным заявлением и призвал выйти сегодня вечером "на Майдан".
"Мы за европейское будущее! Только общими усилиями мы сможем противостоять ползучему пророссийскому реваншу!", – написал пан Порошенко.
По его словам, "терпеть больше нельзя".
Столичная полиция уже усилила меры безопасности в центре города. На дежурство вывели также военнослужащих Нацгвардии, кинологов, взрывотехников.
Накануне в Печерском районном суде Киева должны были избрать меру пресечения для постмайданного лидера нации.
Сейчас "шоколадный король" всея Украины находится в статусе подозреваемого. Как считает известный украинский юрист Андрея Портнова, по одному из самых "легких и простых" в большом списке уголовных дел, открытых благодаря именно последнему, пишет "Свободная пресса".
Спустя несколько часов суд перенес рассмотрение меры пресечения на 8 июля.
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