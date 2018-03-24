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Порошенко сообщил о скором закреплении в Конституции Украины стратегии вступления в ЕС и НАТО

24 марта 2018, 15:24  •  38 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко намерен в ближайшее время внести в Конституцию поправки о планах Украины вступить в ЕС и НАТО.
 
globallookpress.com © Sergii Kharchenko
 

«В ближайшее время я планирую инициировать внесение изменений в Конституцию для того, чтобы сделать этот процесс необратимым», — цитирует Порошенко телеканал «112 Украина».

По его словам, в качестве стратегической цели развития государства будет заявлено членство в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе.

Ранее Порошенко поручил подготовить поправки в Конституцию о планах Украины вступить в ЕС и НАТО.

Политолог Андрей Золотарёв в беседе с ФАН заявил, что Украина вступит в НАТО через 100—150 лет.

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