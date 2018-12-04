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Порошенко сократил срок военного положения после звонка от Меркель — украинский журналист

04 декабря 2018, 09:39  •  240 • Политика
Украина под руководством Запада сократила сроки и области действия военного положения, заявил журналист Дмитрий Гордон в интервью телеканалу NewsOne. Он отмечает, что глава Незалежной Петр Порошенко сократил срок военного положения после звонка от канцлера Германии Ангелы Меркель.
Напомним, что Верховная Рада одобрила указ украинского президента Петра Порошенко о введении военного положения в десяти областях страны на 30 дней. Поводом послужила провокация в Керченском проливе 25 ноября.
Спустя какое-то время в местной прессе появились сообщения, что якобы Порошенко заявил, мол, предлагал Раде ввести военное положение на тридцать дней, а не на шестьдесят, чтобы не сорвать мартовские выборы президента Незалежной.
Как уверяет Гордон, в то время президенту сделали несколько звонков от канцлера Германии Ангелы Меркель, а также от генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
«И только тогда военное положение уменьшилось с 60 до 30 суток, и кроме всей Украины оно распространяется на десять областей», - отмечает журналист. И добавляет, что мог бы и больше рассказать, но переживает за безопасность своей семьи.
Он также отметил, что по его источникам, введение военного положения на Украине планировалось еще несколько месяцев назад. Якобы это был некий «запасной предвыборный сценарий» для «одного из кандидатов в президенты».
Напомним, ранее сообщалось, что Киев намерен передислоцировать некоторые подразделения ВСУ с целью усиления обороны на рубеже с Россией. Такое заявление сделал украинский президент Петр Порошенко, анонсировав учения в приграничных областях под предлогом объявленного ранее военного положения в связи с опасностью «вторжения России».
По его словам, в тех областях, где ранее было объявлено военное положение, будут проведены учебные сборы с участием резервистов первой очереди. Украинский лидер заявил об этом во время своего выступления, которое транслировал телеканал «112 Украина».
Как уточнил Порошенко, такие меры будут приняты в рамках объявленного ранее в пограничных с РФ областях военного положения.

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