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Порошенко собрался засудить Гордона за Путина

12 мая 2021, 18:35  •  104 • Политика
Петр Порошенко. Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Бывший лидер Незалежной не простил журналисту утверждение о "сговоре" с Кремлем из-за Мариуполя
Пятый президент Незалежной, а ныне депутат Верховной рады от своей партии "Евросолидарность" Петр Порошенко подает иск в отношении одиозного журналиста Дмитрия Гордона. "Шоколадный король" всея Украины требует от последнего опровержений его слов о "сговоре" экс-лидера нации с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сегодня заявил адвокат политика, сбежавший из РФ юрист Илья Новиков.
Защитник подчеркнул, что иск подобного рода от имени Петра Алексеевича к Гордону станет первым и будет подан уже в ближайшие дни после соблюдения всех формальностей. У журналиста появится способ высказаться по теме "сговора", но уже в суде, заметил бывший "знаток".
"Если он считает, что это все же мнение, а не утверждение, он может об этом сказать – что он не знает об этом достоверно, а он так думает. У него будет возможность сообщить, какие у него есть доказательства, если они есть. Я думаю, что их нет", – цитирует пана Новикова агентство УНИАН.
По словам юриста, известный в Незалежной любитель народной медицины и почитатель гадалок и вещуний давно шел к тому, чтобы в судебном порядке, а не в формате ток-шоу пояснить свою позицию на политические темы.
Речь идет о выступлении пана Гордона в эфире программы "Свобода Савика Шустера" от 7 мая, где он вспомнил о постмайданных деятелях страны, руководивших соборной после начала гражданской войны 2014 г. в контексте боев за Мариуполь, который якобы спас националистический батальон "Азов" (группировка запрещена в РФ).
"Порошенко с Путиным договорились, я считаю, о том, чтобы Мариуполь сдать. Армии был дан приказ: выйти из Мариуполя. И эти ребята ... 156 бойцов "Азова" спасли Мариуполь", – объявил пан Гордон.
Ранее в марте скандальный журналист опростоволосился, когда обещал неньке некий "судный день" в апреле – выход разоблачительного фильма другой скандальной организации Bellingcat о "вагнеровцах" в Минске. Однако у западных расследователей что-то не сложилось на территории Незалежной и кино никто не увидел.

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