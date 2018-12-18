Порошенко снова попал на фото с нацистом и нашивкой "мертвой головы" из комиксов Диснея

Президент Украины Петр Порошенко в ходе мероприятия в Музее гражданского подвига ("Музее АТО") наградил боевиков "Украинской добровольческой армии" (бывший Добровольческий украинский корпус запрещенного в РФ "Правого сектора"), один из которых имеет на рукаве нашивку "Пидроздил 5 ОБ УДА - Днипровське Штурмгеверн" и эмблему черепа, заимствованную из комиксов Диснея. Об этом в понедельник сообщили украинские СМИ, опубликовав и затем удалив новое скандальное фото.

"Ни дня без перемоги", - иронизируют пользователи Twitter.

Пару дней назад Петр Порошенко уже стал героем подобного скандала, попав на фото с десантником ВСУ, нашившим себе шеврон "Мертвой головы" СС. Позднее военнослужащий объяснил, что не знал о принадлежности этого знака немецким фашистам.