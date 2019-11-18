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Порошенко снова не пришёл на допрос в ГБР

18 ноября 2019, 13:24  •  29 • Украина
Бывший украинский президент Пётр Порошенко в очередной раз не явился на допрос в Государственное бюро расследований Украины.
 
© Globallookpress.com
 

Об этом в эфире телеканала «Наш» сообщила пресс-секретарь бюро Анжелика Иванова.

«На проведение допроса он не явился», — цитирует её РИА Новости. 

Она добавила, что экс-президента страны планировали 18 ноября допросить в рамках расследования дела о возможном злоупотреблении властью в ходе отмены им в 2016 году решения главы местной администрации в Николаевской области о перезачислении 1,5 тыс. гектаров земли в государственный запас.

Ранее ГБР направило в Генеральную прокуратуру Украины проект уведомления о подозрении Порошенко.

Также ведомство подготовило проект запроса в Верховную раду о предоставлении соглашения на привлечение Порошенко к уголовной ответственности.

До этого Порошенко 17 раз не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований. 

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