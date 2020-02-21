Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Русская мечта Владимира Жириновского. Предсказавший возвращение Крыма и террор н...
Отцы-одиночки смогут получать маткапитал (Руслан Осташко)
На Украине возбудили пять дел после беспорядков из-за эвакуации из КНР
Моего сына не стало на Майдане
Главная / Украина

Порошенко считает Путина «опаснее коронавируса»

21 февраля 2020, 18:54  •  51 • Украина
Бывший украинский президент Пётр Порошенко назвал российского лидера Владимира Путина «опасным врагом» Украины, заявив, что президент России «куда большая опасность, чем коронавирус».
 
РИА Новости
 

«Владимир Путин — очень опасный враг Украины. И его цель — забрать не только украинскую землю, но и украинскую душу. Для того чтобы убедиться, что мир с Украиной не входит в его планы, не надо заглядывать ему в глаза. Достаточно послушать, что он говорит», — написал Порошенко в Twitter.

Володимир Путін – дуже небезпечний ворог України. І його мета – забрати не лише українську землю, а й українську душу.

Для того, аби переконатися, що мир з Україною не входить в його плани, не треба зазирати йому в очі. Достатньо послухати, що він говорить. pic.twitter.com/GDg6s9nG34

— Петро Порошенко (@poroshenko) February 21, 2020

Он выразил сожаление в связи с тем, что «нынешняя власть погрузилась в прикладную вирусологию и традиционно молча пропускает атаки Путина».

«Путин — куда большая опасность, чем коронавирус. Поэтому призываю власть в этой ситуации не молчать», — добавил Порошенко.

Шкода, що нинішня влада занурилася у прикладну вірусологію, і традиційно мовчки пропускає атаки Путіна. Путін – куди більша небезпека, ніж коронавірус. Тому закликаю владу у цій ситуації не мовчати.

— Петро Порошенко (@poroshenko) February 21, 2020

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя события в Полтавской области, где местные жители протестовали против размещения у них в посёлке эвакуированных из Китая из-за ситуации с коронавирусом граждан, сравнил Украину со средневековой Европой.

В середине февраля Порошенко назвал переговоры «нормандской четвёрки» 2015 года с участием Путина «одной из самых ужасных ночей в своей жизни».

Осенью 2019 года Путин выражал уверенность, что в будущем отношения двух стран полностью нормализуются.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



51
Источник
Похожие новости
20 февраля 2020, 23:24
СМИ сообщают о беспорядках на Украине из-за приезда эвакуированных из КНР
21 февраля 2020, 15:39
Экс-глава Минобороны Украины заочно приговорён в России к колонии
21 февраля 2020, 18:54
Турчинов назвал причины отказа Украины объявлять войну России
20 февраля 2020, 20:09
Гончарук вылетел в Новые Санжары из-за ситуации с эвакуацией из Китая
20 февраля 2020, 23:24
Автобусы с эвакуированными из КНР под Полтаву забросали камнями
20 февраля 2020, 20:09
Рада рассмотрела более тысячи поправок к законопроекту о земле
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 февраля 2020, 12:39
"Вот же лживая м...": Пристайко с трибуны ООН обвинил Россию в "оккупа...
21 февраля 2020, 15:54
"Пришли, огребли и ушли". Как ВКС России остудили пыл Турции в Идлибе
21 февраля 2020, 12:24
«Стыд на весь мир»: как эвакуация украинцев из Китая обернулась скандалом
21 февраля 2020, 06:09
Россия стала больше зарабатывать: Аляска пожаловалась на российское эмбарго
21 февраля 2020, 01:09
День национального позора: украинцев, вывезенных из Уханя, забросали камнями под Полт...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 февраля 2020, 08:39
"Зеленский верит только в право сильного": Соловьёв о выступлении президента Украины на Мюнхенской конференции
15 февраля 2020, 09:39
Облегчённый арсенал: на что будут способны российские БПЛА с новыми малогабаритными боеприпасами
15 февраля 2020, 22:54
"Можно мне микрофон?": Зеленский попал в неудобную ситуацию в Мюнхене
20 февраля 2020, 17:09
Эрдоган пустит под откос «сирийский экспресс» Путина и Шойгу
18 февраля 2020, 17:54
Зачем Киев устроил бойню в Донбассе
16 февраля 2020, 13:40
Освобожение Украины от НАЦИСТСКОГО режима невозможно! Багдасаров честно об УЖАСЕ Незалежной
18 февраля 2020, 09:54
Война в Сирии 2.0: Русские бойцы уже бомбят танки и склады Эрдогана
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.