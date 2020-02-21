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Порошенко считает Путина «опаснее коронавируса»
21 февраля 2020, 18:54 • 51 • Украина
Бывший украинский президент Пётр Порошенко назвал российского лидера Владимира Путина «опасным врагом» Украины, заявив, что президент России «куда большая опасность, чем коронавирус».
РИА Новости
«Владимир Путин — очень опасный враг Украины. И его цель — забрать не только украинскую землю, но и украинскую душу. Для того чтобы убедиться, что мир с Украиной не входит в его планы, не надо заглядывать ему в глаза. Достаточно послушать, что он говорит», — написал Порошенко в Twitter.
Он выразил сожаление в связи с тем, что «нынешняя власть погрузилась в прикладную вирусологию и традиционно молча пропускает атаки Путина».
«Путин — куда большая опасность, чем коронавирус. Поэтому призываю власть в этой ситуации не молчать», — добавил Порошенко.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя события в Полтавской области, где местные жители протестовали против размещения у них в посёлке эвакуированных из Китая из-за ситуации с коронавирусом граждан, сравнил Украину со средневековой Европой.
В середине февраля Порошенко назвал переговоры «нормандской четвёрки» 2015 года с участием Путина «одной из самых ужасных ночей в своей жизни».
Осенью 2019 года Путин выражал уверенность, что в будущем отношения двух стран полностью нормализуются.
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