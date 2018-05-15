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Порошенко считает открытие Крымского моста нарушением международного права

15 мая 2018, 17:09  •  107 • Украина

КИЕВ, 15 мая. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко считает, что возведение Крымского моста свидетельствует о пренебрежении Россией международным правом.

В специальном заявлении, опубликованном во вторник по случаю открытия автомобильного движения по мосту, он напомнил, что Киев уже обратился в Арбитражный трибунал Конвенции ООН по морскому праву с ходатайством о защите суверенных интересов страны. "Украина и в дальнейшем будет последовательно защищать свои позиции", - отметил президент.

Он также выразил сожаление, что в возведении моста участвовали представители европейского бизнеса.

Во вторник президент России Владимир Путин дал старт работе автомобильной части Крымского моста, отправившись по нему за рулем "КамАЗа" во главе колонны строительной техники.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7 и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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