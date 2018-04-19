Порошенко считает основание Москвы опрометчивым решением киевских князей

Президент Украины Пётр Порошенко, выступая в Верховной раде, где обсуждалось его обращение о создании автокефалии поместной церкви, заявил, что древнерусские князья «опрометчиво основали Москву».

«Этот долгожданный томос станет не только торжеством православия, но и актом восстановления глубокой исторической справедливости. Именно из Царьграда пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры. Уже потом мы поделились этим с залесьем, где давние киевские князья очень опрометчиво основали Москву», — заявил Порошенко.

Ранее сообщалось, что Верховная рада поддержала обращение Порошенко о создании автокефалии поместной церкви. В Кремле прокомментировали принятое украинским парламентом постановление.