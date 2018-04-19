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Порошенко считает основание Москвы опрометчивым решением киевских князей
19 апреля 2018, 15:39 • 78 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко, выступая в Верховной раде, где обсуждалось его обращение о создании автокефалии поместной церкви, заявил, что древнерусские князья «опрометчиво основали Москву».
Reuters © Hannibal Hanschke
«Этот долгожданный томос станет не только торжеством православия, но и актом восстановления глубокой исторической справедливости. Именно из Царьграда пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры. Уже потом мы поделились этим с залесьем, где давние киевские князья очень опрометчиво основали Москву», — заявил Порошенко.
Ранее сообщалось, что Верховная рада поддержала обращение Порошенко о создании автокефалии поместной церкви. В Кремле прокомментировали принятое украинским парламентом постановление.
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