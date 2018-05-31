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Порошенко считает, что Украинская православная церковь получит автокефалию
31 мая 2018, 11:54 • 73 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко заявил о надежде на то, что Украинская православная церковь получит автокефалию.
© AFP
Об этом Порошенко сказал во время национального молитвенного завтрака в Киеве.
«Надеемся, что это решение может быть принято до (празднования. — RT) 1030-летия крещения Украины-Руси», — цитирует Интерфакс-Украина Порошенко.
В апреле украинский лидер заявил, что страна близка к созданию автокефальной поместной церкви. В Польше инициативу Украины не поддержали.
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