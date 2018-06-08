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Порошенко считает, что строительство «Северного потока — 2» можно остановить

08 июня 2018, 21:24  •  218 • Украина
Украинский президент Пётр Порошенко заявил, что проект «Северный поток — 2» не окажет большого влияния на экономику Украины, так как не будет реализован. Об этом сообщает «Гордон».
 
© nord-stream2.com
 

«Я считаю, что «Северный поток — 2» не сильно повлияет на украинскую экономику. Потому что его не будет. Я уверен, что общими усилиями мы сумеем его остановить, потому что это абсолютно политиканский проект, который направлен против Украины, не имеет никакой экономической составляющей, который пытается забрать из Украины почти $3 млрд», — сказал Порошенко.

Президент пояснил, что такую сумму Украина тратит на оборону. По мнению Порошенко, целью проекта является оставить Киев без денег на финансирование обороны.

Ранее сообщалось, что правительство Швеции выдало разрешение на строительство «Северного потока — 2». Также уже выдали разрешения Германия и Финляндия.

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