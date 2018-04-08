|
Порошенко: самые тяжёлые испытания для Украины уже позади
08 апреля 2018, 13:09 • 138 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко в видеообращении, размещённом на его странице в социальной сети Facebook, заявил, что самые тяжёлые испытания для страны позади.
Reuters
«В этом году Пасха — это особенный день, потому что вместе с ним постепенно приходит и уверенность, что самые тяжёлые испытания уже точно позади», — написал он.
Ранее сообщалось, что Порошенко в пасхальную ночь посетил богослужения трёх церквей.
7 апреля президент Украины заявил, что война в стране закончится победой Киева.
Подпишитесь на нас
138
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнеров
Комментарии
|
04 апреля 2018, 08:39
|
04 апреля 2018, 13:09
|
05 апреля 2018, 07:24
|
04 апреля 2018, 08:39
|
04 апреля 2018, 08:39
|
02 апреля 2018, 10:24
|
02 апреля 2018, 13:39