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Порошенко: самые тяжёлые испытания для Украины уже позади

08 апреля 2018, 13:09  •  138 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко в видеообращении, размещённом на его странице в социальной сети Facebook, заявил, что самые тяжёлые испытания для страны позади.
 
Reuters
 

«В этом году Пасха — это особенный день, потому что вместе с ним постепенно приходит и уверенность, что самые тяжёлые испытания уже точно позади», — написал он.

Ранее сообщалось, что Порошенко в пасхальную ночь посетил богослужения трёх церквей.

7 апреля президент Украины заявил, что война в стране закончится победой Киева. 

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