Порошенко: самые тяжёлые испытания для Украины уже позади

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Президент Украины Пётр Порошенко в видеообращении, размещённом на его странице в социальной сети Facebook, заявил, что самые тяжёлые испытания для страны позади.

Reuters

«В этом году Пасха — это особенный день, потому что вместе с ним постепенно приходит и уверенность, что самые тяжёлые испытания уже точно позади», — написал он. Ранее сообщалось, что Порошенко в пасхальную ночь посетил богослужения трёх церквей. 7 апреля президент Украины заявил, что война в стране закончится победой Киева.