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Порошенко с Зеленским не поделили "имперский абзац": Нового лидера Украины уличили в плагиате
05 июня 2019, 23:24 • 44 • В мире
Пресс-секретарь бывшего президента Украины Святослав Цеголко обвинил нового главу государства в заимствовании выражения Петра Порошенко о "смерти российского имперского проекта".
Владимира Зеленского обвинили в плагиате слов Петра Порошенко. Как заявил пресс-секретарь бывшего украинского лидера Святослав Цеголко, новый глава государства в Брюсселе повторил слова о "смерти российского имперского проекта".
"Банальный плагиат", - констатировал Цеголко, пояснив, что Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность".
При этом, добавил пресс-секретарь Порошенко, ему приятно, что президент прислушивается к Порошенко.
Скриншот Twitter.com/APUkraine
"Но кроме корректора стоит нанять и спичрайтера", - добавил он, передаёт ТАСС.
Впрочем, стоит отметить, что собственно "скопированная у Порошенко" фраза об "имперском проекте" появилась в аккаунте президентской администрации в соцсетях со ссылкой на пресс-службу Зеленского.
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