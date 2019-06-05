Порошенко с Зеленским не поделили "имперский абзац": Нового лидера Украины уличили в плагиате

Владимира Зеленского обвинили в плагиате слов Петра Порошенко. Как заявил пресс-секретарь бывшего украинского лидера Святослав Цеголко, новый глава государства в Брюсселе повторил слова о "смерти российского имперского проекта".

"Банальный плагиат", - констатировал Цеголко, пояснив, что Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность".

При этом, добавил пресс-секретарь Порошенко, ему приятно, что президент прислушивается к Порошенко.

Скриншот Twitter.com/APUkraine

"Но кроме корректора стоит нанять и спичрайтера", - добавил он, передаёт ТАСС.

Впрочем, стоит отметить, что собственно "скопированная у Порошенко" фраза об "имперском проекте" появилась в аккаунте президентской администрации в соцсетях со ссылкой на пресс-службу Зеленского.