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Порошенко русским матом поторопил водителя и умчал в аэропорт - видео

18 декабря 2021, 14:35  •  124 • Политика
Петр Порошенко. Фото: Petro Poroshenko/www.globallookpress.com
Экс-лидер улетел от закона в дипломатическое турне
Бывший президент Украины Петр Порошенко перешел на русский язык, пытаясь уклониться от повестки, которую ему хотел всучить следователь Государственного бюро расследований. В социальных сетях уже распространилась видезапись, на которой лидер "Европейской солидарности" отдает водителю приказ поскорее ретироваться.
СМИ указывают, что повестка для Порошенко назначена в рамках уголовного дела о закупке угля из Донбасса. Сам экс-глава государства сидит в салоне своего "Мерседеса" S-класса, поторапливая водителя. Между тем вокруг машины бегает сотрудник правоохранительных органов, тщетно пытаясь всучить фигуранту документ.  На ролике отчетливо слышится крик "Поехали, твою мать!".
Представители "Европейской солидарности" заявили, что политик покинул страну – ему предстоит участие в нескольких странах в рамках дипломатического турне. В декабре он выступит в Польше на одной из конференций, посвященной отношениям Запада с Россией. Коллеги политика также указали, что Порошенко встретится в Турции с патриархом Константинопольским Варфоломеем, чтобы обговорить поддержку неканонической Православной церкви Украины.

По информации "Страна.ua", политик засветился в Борисполе – смотрящий куда-то вниз лидер "Евросолидарности" попал на камеру, стоя вместе с помощниками в пассажирской очереди и держа за ручку чемодан на колесиках. Вечером 17 декабря Порошенко улетел в Стамбул.
Источник в правоохранительных органах Украины сообщил "Стране", что следователи считают повестку врученной. Порошенко проходит в качестве фигуранта по делу об "угольной измене" вместе с несколькими лицами, включая Виктора Медвечука. Повестка была передана по всем адресам, где зарегистрирован Порошенко. С 20 декабря ГБР уже объявит фигуранту статус подозреваемого, а также вынесет ему меру пресечения.

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