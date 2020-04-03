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Порошенко: Россия «на коленях ползает и просит — снимите санкции»
03 апреля 2020, 06:35 • 23 • Украина
Экс-президент, лидер «Европейской партии», нардеп Пётр Порошенко заявил, что Россия пытается воспользоваться пандемией коронавируса для снятия санкций.
Об этом Порошенко заявил во время телеинтервью нескольким украинским телеканалам: «Прямой», «Эспресо» и «5 канал».
«Россия пытается делать свою работу - она ставит вопрос, что во время коронавируса давайте остановим или ослабим санкции. Это на самом деле является подтверждением, что наша программа применения санкций против РФ за оккупацию - эффективная и действует. Где разговоры России о том, что санкции им не страшны? Нет, на коленях ползают и просят - снимите санкции», - сказал Порошенко.
Также Порошенко заявил, что несмотря на это, вопрос Донбасса и Крыма не отошел на второй план, ведь санкции США и ЕС продлены.
«Это является результатом нашей работы. И России сказали решительно - нет. И когда они пытаются делать пиар-акцию, например, прислали бензовозы в Италию, то им сказали, что ни вы никого здесь не обманете. И в этих условиях ЕС защищает европейские ценности», - убежден экс-президент Украины.
При этом Порошенко выразил надежду, что Россия рано или поздно ответит за свои преступления - несмотря на то, что нынешняя власть отдает Кремлю важных свидетелей этих преступлений:
«Они Цемаха выдали, чтобы разрушить процесс, они беркутят выдали, чтобы разрушить суд над убийцами Майдана. Ничего у них не получится. Мы запустили процесс - и Россия за атаку на Украину, за агрессию против нашего государства будет нести ответственность».
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