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Порошенко решил подать 14 исков против государственных органов Украины

29 января 2020, 17:54  •  14 • Украина
Бывший президент Украины Пётр Порошенко собирается подать в суды 14 исков против силовых и антикоррупционных органов Украины.
 
globallookpress.com
 

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на адвоката экс-главы Украины Игоря Голованя.

«Подаём 14 исков о возмещении морального вреда», — написал он на своей странице в Facebook.

Отмечается, что шесть исков будут поданы против следователей Государственного бюро расследований, по два — против Национальной полиции и Национального антикоррупционного бюро и ещё четыре — против прокуроров.

Ранее Порошенко заявил, что его вызвали 31 января на новый допрос в ГБР.

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