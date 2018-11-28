Порошенко рассказал об обещании Помпео оказать Украине «полную поддержку»

Президент Украины Пётр Порошенко в интервью CNN рассказал, что государственный секретарь США Майк Помпео пообещал Киеву «полную поддержку, в том числе военную».

«Во время разговора мы получили полную поддержку, (обещание получить. — RT) помощь, включая военную, для координации того, что нам необходимо сделать для защиты суверенитета и территориальной целостности», — заявил украинский лидер.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источники в дипломатических кругах передавала, что власти Украины ведут переговоры с Соединёнными Штатами о строительстве американской военной базы на территории страны.

25 ноября ФСБ сообщила, что три украинских корабля незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны.