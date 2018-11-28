|
Порошенко рассказал об обещании Помпео оказать Украине «полную поддержку»
28 ноября 2018, 10:24 • 53 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко в интервью CNN рассказал, что государственный секретарь США Майк Помпео пообещал Киеву «полную поддержку, в том числе военную».
Reuters
«Во время разговора мы получили полную поддержку, (обещание получить. — RT) помощь, включая военную, для координации того, что нам необходимо сделать для защиты суверенитета и территориальной целостности», — заявил украинский лидер.
Ранее газета «Известия» со ссылкой на источники в дипломатических кругах передавала, что власти Украины ведут переговоры с Соединёнными Штатами о строительстве американской военной базы на территории страны.
25 ноября ФСБ сообщила, что три украинских корабля незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны.
Подпишитесь на нас
53
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
21 ноября 2018, 19:09
|
28 ноября 2018, 04:09
|
27 ноября 2018, 00:52
|
27 ноября 2018, 05:24
|
26 ноября 2018, 11:24
|
26 ноября 2018, 21:09
|
26 ноября 2018, 04:54