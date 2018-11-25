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Порошенко рассказал об «исполнении тысячелетней мечты» Украины
25 ноября 2018, 20:39 • 101 • Украина
Украинский президент Пётр Порошенко, комментируя ситуацию с церковью на Украине, заявил, что «исполняется мечта, которой тысяча лет». Об этом он написал в своём Twitter.
Reuters
По его словам, украинцы находятся «накануне исторических изменений в украинском духовном пространстве».
«Исполняется мечта, которой тысяча лет. Мечта об автокефальной поместной православной церкви, о новом расцвете киевской духовной традиции, начатой Крещением Киевской Руси-Украины князем Владимиром Великим», — написал он.
Ранее Порошенко призвал «оформить» автокефалию в ближайшее время.
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