Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кто приказал боевикам обстрелять Алеппо запрещенными снарядами
С чем боевики ИГИЛ идут убивать русских солдат
Добров в эфире (25.11.2018) © РЕН ТВ
ФСБ развеяла украинские мифы о таранах одним видео
Главная / Украина

Порошенко рассказал об «исполнении тысячелетней мечты» Украины

25 ноября 2018, 20:39  •  101 • Украина
Украинский президент Пётр Порошенко, комментируя ситуацию с церковью на Украине, заявил, что «исполняется мечта, которой тысяча лет». Об этом он написал в своём Twitter.
 
Reuters
 

По его словам, украинцы находятся «накануне исторических изменений в украинском духовном пространстве».

«Исполняется мечта, которой тысяча лет. Мечта об автокефальной поместной православной церкви, о новом расцвете киевской духовной традиции, начатой Крещением Киевской Руси-Украины князем Владимиром Великим», — написал он. 

Ми з вами напередодні історичних змін в українському духовному просторі. Здійснюється мрія,якій тисяча років. Мрія про автокефальну Помісну Православну Церкву,про новий розквіт Київської духовної традиції, започаткованої Хрещенням Київської Русі-України Князем Володимиром Великим

— Петро Порошенко (@poroshenko) 25 ноября 2018 г.

Ранее Порошенко призвал «оформить» автокефалию в ближайшее время.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

101
Источник
Похожие новости
24 ноября 2018, 21:54
В Киеве заявили об отсутствии обращения от ФРГ по сайту «Миротворец»
25 ноября 2018, 17:24
В Киеве неизвестные обокрали супругу бывшего премьера Украины
25 ноября 2018, 14:09
МИД Украины обвинил Россию в инциденте с кораблями

25 ноября 2018, 17:24
Косачёв назвал причину провокации Украины в Азовском море
25 ноября 2018, 20:39
Порошенко призвал поддерживать украинскую общину в России
24 ноября 2018, 21:54
Порошенко призвал «оформить» автокефалию в ближайшее время
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
25 ноября 2018, 17:39
«Провокация Запада»: корабли Украины нарушили границу с Россией
25 ноября 2018, 04:39
Блогеров заинтересовало политическое будущее главы Крыма Аксенова
25 ноября 2018, 14:09
«Опасно маневрируют и не подчиняются требованиям»: что известно о провокации кораблей...
25 ноября 2018, 14:24
Три корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу России
25 ноября 2018, 12:39
Украинские корабли незаконно пересекли государственную границу с РФ: Они направляются...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
21 ноября 2018, 17:39
Украинские олигархи прессуют «единого кандидата» от оппозиции
20 ноября 2018, 20:39
Разъяснил по-пацански: «Сокурсник Путина» рассказал украинцам «правду» о российском президенте
20 ноября 2018, 14:09
"Россией правит обезьяна с гранатой, имеющая доступ к ядерной кнопке": украинский "Гордон" поговорил с "сокурсником Путина"
22 ноября 2018, 21:09
Украинский посол ответил на требование МИД ФРГ закрыть «Миротворец»
20 ноября 2018, 04:25
Два в одном – союзники России и партнёры Порошенко
18 ноября 2018, 23:09
«Медведева не уважают даже на саммите АТЭС»: Медиаэксперт о фото из Папуа-Новой Гвинеи
21 ноября 2018, 12:09
Вашингтон: все пусть уйдут, а Россия останется
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.