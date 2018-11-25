Порошенко рассказал об «исполнении тысячелетней мечты» Украины

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Украинский президент Пётр Порошенко, комментируя ситуацию с церковью на Украине, заявил, что «исполняется мечта, которой тысяча лет». Об этом он написал в своём Twitter.

Reuters

По его словам, украинцы находятся «накануне исторических изменений в украинском духовном пространстве». «Исполняется мечта, которой тысяча лет. Мечта об автокефальной поместной православной церкви, о новом расцвете киевской духовной традиции, начатой Крещением Киевской Руси-Украины князем Владимиром Великим», — написал он. Ми з вами напередодні історичних змін в українському духовному просторі. Здійснюється мрія,якій тисяча років. Мрія про автокефальну Помісну Православну Церкву,про новий розквіт Київської духовної традиції, започаткованої Хрещенням Київської Русі-України Князем Володимиром Великим — Петро Порошенко (@poroshenko) 25 ноября 2018 г. Ранее Порошенко призвал «оформить» автокефалию в ближайшее время.