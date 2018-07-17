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Порошенко рассказал о защите Европы «на восточном фланге НАТО»

17 июля 2018, 02:09  •  41 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко заявил о защите Европы на восточном фланге Североатлантического альянса.
 
Reuters
 

Как сообщает УНИАН, об этом он рассказал в Одессе во время своего выступления перед участниками учений Sea Breeze 2018.

«Это не только защита украинской территории. Мы находимся на восточном фланге НАТО. Мы совместно защищаем Европу», — сказал он.

Также Порошенко поблагодарил партнёров Украины за помощь в проведении реформ в сфере сектора безопасности и обороны.

Ранее президент Украины заявил, что опасается «нападения» России на Мариуполь.



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