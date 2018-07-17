Порошенко рассказал о защите Европы «на восточном фланге НАТО»

Президент Украины Пётр Порошенко заявил о защите Европы на восточном фланге Североатлантического альянса.

Как сообщает УНИАН, об этом он рассказал в Одессе во время своего выступления перед участниками учений Sea Breeze 2018.

«Это не только защита украинской территории. Мы находимся на восточном фланге НАТО. Мы совместно защищаем Европу», — сказал он.

Также Порошенко поблагодарил партнёров Украины за помощь в проведении реформ в сфере сектора безопасности и обороны.

Ранее президент Украины заявил, что опасается «нападения» России на Мариуполь.





