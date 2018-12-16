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Порошенко рассказал о сроках действия военного положения на Украине

16 декабря 2018, 20:24  •  141 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что военное положение в ряде регионов страны не будет продлено, если не произойдёт «вторжение российских войск» на украинскую территорию. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.
 
Reuters
 

По словам Порошенко, его «принципиальная позиция» заключается в том, что военное положение не будет мешать проведению выборов.

«И если не начнётся широкомасштабная агрессия, вторжение войск Вооружённых сил Российской Федерации на территорию Украины за пределами линии столкновения и административной границы Крыма, военное положение продолжено не будет», — приводит его слова Интерфакс-Украина.

По его словам, по окончании действия военного положения на Украине начнётся подготовка к выборам главы государства. 

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что военное положение в ряде областей страны может быть досрочно прекращено в случае отсутствия угроз.

Военное положение на Украине было введено до 26 декабря.

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