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Порошенко рассказал о проведении испытаний боевого модуля «Дуплет»

01 мая 2018, 20:09  •  200 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в стране были успешно проведены испытания усовершенствованного боевого модуля «Дуплет», предназначенного для модернизации бронетехники. Об этом он написал в своём Facebook.
 
Reuters
 

По его словам, Житомирский бронетанковый завод значительно повысил характеристики модуля.

Он добавил, что «Дуплет» был «оборудован усовершенствованной системой огня», которая позволяет «сопровождать цели в автоматическом режиме, рассчитывать баллистику боеприпасов и вести точный огонь как днём, так и ночью».

«Продолжаем работать над укреплением украинской армии», — заявил Порошенко.

Ранее на Украине провели испытания новой модификации противотанкового управляемого ракетного комплекса «Скиф».

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