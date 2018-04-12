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Порошенко рассказал о поручении начать процедуру выхода Украины из учредительных органов СНГ

12 апреля 2018, 14:39  •  45 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что поручил правительству начать процедуру официального выхода страны из учредительных органов Содружества Независимых Государств (СНГ).
 
globallookpress.com © Maxym Marusenko
 

«Просил бы, чтобы мы совместно с правительством подготовили предложение относительно официального прекращения нашего участия в уставных органах СНГ, равно как и окончательного закрытия украинского представительства при соответствующих институтах в Минске», — цитирует телеканал 112 Украина президента.

По словам украинского лидера, необходимо инвентаризировать всю договорно-правовую базу, заключённую «Украиной в рамках СНГ на предмет соответствия национальным интересам страны».

Порошенко объявил об этом во время своего выступления на форуме безопасности в Киеве.

Ранее в украинском МИД подготовили предложения о выходе страны из содружества. 

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