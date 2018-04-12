Порошенко рассказал о поручении начать процедуру выхода Украины из учредительных органов СНГ

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что поручил правительству начать процедуру официального выхода страны из учредительных органов Содружества Независимых Государств (СНГ).

«Просил бы, чтобы мы совместно с правительством подготовили предложение относительно официального прекращения нашего участия в уставных органах СНГ, равно как и окончательного закрытия украинского представительства при соответствующих институтах в Минске», — цитирует телеканал 112 Украина президента.

По словам украинского лидера, необходимо инвентаризировать всю договорно-правовую базу, заключённую «Украиной в рамках СНГ на предмет соответствия национальным интересам страны».

Порошенко объявил об этом во время своего выступления на форуме безопасности в Киеве.

Ранее в украинском МИД подготовили предложения о выходе страны из содружества.