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Порошенко рассказал о политике возрождения украинского языка

16 мая 2019, 18:54  •  57 • Украина
Украинский лидер Пётр Порошенко заявил на церемонии награждения победителей и призёров Международного конкурса по украинскому языку, что за 5 лет его президентства проводилась «очень сдержанная политика возрождения украинского языка».
 
Reuters
 

«За 5 лет моего президентства мы проводили очень выверенную, очень сдержанную политику возрождения украинского языка, политику укрепления его позиций во всех сферах публичной жизни», — цитирует Интерфакс-Украина Порошенко.

По его словам, за эти годы украинский язык занял достойное место на телевидении, радио, в книгоиздательстве страны.

Порошенко также сообщил, что «объёмы ведения передач на украинском языке в эфире общенациональных вещателей составляет сегодня более 89% (при квоте 60%)».

Украинский лидер выразил надежду, что «новая власть, внимательно изучив текст закона, поддержит и его дух, и букву».

15 мая Порошенко подписал закон, который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Данный закон вступит в силу в июле.

Избранный президент Владимир Зеленский пообещал проверить закон на соответствие Конституции.

Политолог Александр Дудчак в беседе с ФАН прокомментировал данную инициативу.

 

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