|
Порошенко рассказал о политике возрождения украинского языка
16 мая 2019, 18:54 • 57 • Украина
Украинский лидер Пётр Порошенко заявил на церемонии награждения победителей и призёров Международного конкурса по украинскому языку, что за 5 лет его президентства проводилась «очень сдержанная политика возрождения украинского языка».
Reuters
«За 5 лет моего президентства мы проводили очень выверенную, очень сдержанную политику возрождения украинского языка, политику укрепления его позиций во всех сферах публичной жизни», — цитирует Интерфакс-Украина Порошенко.
По его словам, за эти годы украинский язык занял достойное место на телевидении, радио, в книгоиздательстве страны.
Порошенко также сообщил, что «объёмы ведения передач на украинском языке в эфире общенациональных вещателей составляет сегодня более 89% (при квоте 60%)».
Украинский лидер выразил надежду, что «новая власть, внимательно изучив текст закона, поддержит и его дух, и букву».
15 мая Порошенко подписал закон, который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Данный закон вступит в силу в июле.
Избранный президент Владимир Зеленский пообещал проверить закон на соответствие Конституции.
Политолог Александр Дудчак в беседе с ФАН прокомментировал данную инициативу.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
57
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 мая 2019, 10:09
|
10 мая 2019, 00:24
|
12 мая 2019, 07:39
|
12 мая 2019, 07:39
|
10 мая 2019, 14:54
|
10 мая 2019, 00:09
|
10 мая 2019, 23:09