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Порошенко рассказал о новом украинском танке
13 августа 2018, 20:24 • 114 • Украина
На Украине проводятся испытания нового боевого танка Т-72АМТ. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал украинский лидер Пётр Порошенко.
© Государственный концерн «Укроборонпром»
По его словам, танк был разработан и изготовлен на госпредприятии «Киевский бронетанковый завод».
«Сейчас он проходит огневые испытания на военных полигонах», — написал он.
Он отметил, что техника отрабатывает «все режимы стрельбы различными типами боеприпасов, включая высокоточные управляемые ракеты «Комбат».
«Благодаря использованию высокоточного оружия можно уничтожить бронетехнику противника на расстоянии до 5 км», — добавил президент.
У нового танка, как сообщил Порошенко, также появились приборы ночного видени и ночной прицел для ведения огня высокоточными ракетами.
В заключение глава государства подчеркнул, что Киев продолжает «усиливать обороноспособность украинской армии».
В августе 2017 года Порошенко представил модернизированный танк Т-72А.
В мае украинский лидер сообщил, что в стране создаются новые войска морской пехоты в составе ВМС.
11 февраля на Украине заявили об успешных испытаниях модернизированного ЗРК C-125М «Печора».
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