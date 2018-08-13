Порошенко рассказал о новом украинском танке

На Украине проводятся испытания нового боевого танка Т-72АМТ. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал украинский лидер Пётр Порошенко.

По его словам, танк был разработан и изготовлен на госпредприятии «Киевский бронетанковый завод».

«Сейчас он проходит огневые испытания на военных полигонах», — написал он.

Он отметил, что техника отрабатывает «все режимы стрельбы различными типами боеприпасов, включая высокоточные управляемые ракеты «Комбат».

«Благодаря использованию высокоточного оружия можно уничтожить бронетехнику противника на расстоянии до 5 км», — добавил президент.

У нового танка, как сообщил Порошенко, также появились приборы ночного видени и ночной прицел для ведения огня высокоточными ракетами.

В заключение глава государства подчеркнул, что Киев продолжает «усиливать обороноспособность украинской армии».

В августе 2017 года Порошенко представил модернизированный танк Т-72А.

В мае украинский лидер сообщил, что в стране создаются новые войска морской пехоты в составе ВМС.

11 февраля на Украине заявили об успешных испытаниях модернизированного ЗРК C-125М «Печора».