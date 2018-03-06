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Порошенко рассказал о «чрезвычайной эффективности» санкций против России
06 марта 2018, 18:24 • 135 • Украина
Украинский лидер Пётр Порошенко в интервью Financial Times отметил «эффективность» санкций в отношении России. Об этом заявили в пресс-службе главы государства.
Reuters
«Нельзя быть президентом страны в условиях войны и не быть оптимистом. Я был оптимистом в гораздо более сложных условиях 2014 года. На протяжении более трёх с половиной лет мы имеем санкции (против России. — RT), которые являются чрезвычайно эффективным механизмом», — сказал он.
По его словам, «санкции работают, несмотря на российскую пропаганду».
«Которая говорит, что Россия живёт счастливо. Это неправда», — считает президент.
Ранее американский лидер Дональд Трамп продлил санкции против России из-за ситуации на Украине.
1 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины также принял решение продлить ограничительные меры в отношении российских банков.
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