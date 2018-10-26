Порошенко рассказал, на чём основано сотрудничество Украины и Белоруссии

Украинский лидер Пётр Порошенко после встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко в Гомеле рассказал, что сотрудничество двух стран основано на дружбе.

Об этом он сообщил в своём Twitter.

«Сотрудничество между Украиной и Белоруссией базируется на дружбе... Мы уверены, что отношения вышли на серьёзный рост... Важно сохранить эти тенденции», — написал Порошенко.

Співробітництво між Україною і Білоруссю базується на дружбі. Про це говорили під час зустрічі з Олександром Лукашенком у Гомелі. Ми впевнені, що відносини вийшли на серйозне зростання. Економіка наших країн демонструє, що приріст складає більше 23%. Важливо зберегти ці тенденції pic.twitter.com/sFS7EzTirO — Петро Порошенко (@poroshenko) 26 октября 2018 г.

25—26 октября в Гомеле проходит первый Форум регионов Беларуси и Украины.

Ранее Лукашенко заявил, что в Белоруссию с начала конфликта на юго-востоке Украины приехали около 150 тыс. человек.