Порошенко рассказал, где находится ключ от мира на Украине

Украинский лидер Пётр Порошенко считает, что установление мира на Украине зависит от России.

Об этом, как сообщает Интерфакс-Украина, украинский лидер заявил на форуме ветеранов в Киеве.

«Ключ от мира находится не в Киеве, не в Вашингтоне и не в Брюсселе. Ключ от мира находится в Кремле», — сказал Порошенко.

Ранее украинский президент назвал повышение качества образования граждан одним из основных направлений европейской интеграции Украины.