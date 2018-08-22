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Порошенко рассказал, где находится ключ от мира на Украине

22 августа 2018, 12:24  •  83 • Украина
Украинский лидер Пётр Порошенко считает, что установление мира на Украине зависит от России.
 
© Pool Pablo Garrigos Cucarella globallookpress.com
 

Об этом, как сообщает Интерфакс-Украина, украинский лидер заявил на форуме ветеранов в Киеве.

«Ключ от мира находится не в Киеве, не в Вашингтоне и не в Брюсселе. Ключ от мира находится в Кремле», — сказал Порошенко.

Ранее украинский президент назвал повышение качества образования граждан одним из основных направлений европейской интеграции Украины.

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