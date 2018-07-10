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Порошенко рассказал, что «пугает Россию»
10 июля 2018, 23:54 • 70 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко в статье Financial Times заявил, что «ничто так не пугает Россию», как единство и решимость ЕС. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
© M. Popow globallookpress.com
«Мой опыт показывает, что ничто так не пугает Россию, как наше единство и решимость. Полная интеграция Украины в европейскую и трансатлантическую системы — это самая большая угроза для российской агрессии», — отметил Порошенко, говоря о саммите НАТО в Брюсселе и важности НАТО и ЕС для Украины.
Ранее в Верховной раде Украины рассказали, как победить Россию.
В конце мая в Киеве заявили, что санкции способны «уничтожить Россию». В Совете Федерации прокомментировали ФАН данное заявление украинской стороны.
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