Порошенко рассказал, что обсудит на встрече с Меркель 10 апреля

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в ходе встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая состоится 10 апреля, он намерен обсудить вопрос размещения миротворческой миссии и поддержку реформ. Об этом он сказал на пресс-конференции в Виннице.

«О чём мы будем говорить? О мире, о миротворцах, о поддержке реформ, о конкретных проектах, которые мы вместе с Германией разворачиваем на Украине», — приводит слова Порошенко УНН.

Он добавил, что также будут обсуждаться вопросы децентрализации и сельской медицины.

По словам украинского лидера, он вылетает в Германию 9 апреля.

Ранее сообщалось, что Порошенко посетит с рабочим визитом Берлин.