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Порошенко рассказал, что обсудит на встрече с Меркель 10 апреля

05 апреля 2018, 16:54  •  134 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в ходе встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая состоится 10 апреля, он намерен обсудить вопрос размещения миротворческой миссии и поддержку реформ. Об этом он сказал на пресс-конференции в Виннице.
 
globallookpress.com © Ralf Hirschberger
 

«О чём мы будем говорить? О мире, о миротворцах, о поддержке реформ, о конкретных проектах, которые мы вместе с Германией разворачиваем на Украине», — приводит слова Порошенко УНН. 

Он добавил, что также будут обсуждаться вопросы децентрализации и сельской медицины. 

По словам украинского лидера, он вылетает в Германию 9 апреля. 

Ранее сообщалось, что Порошенко посетит с рабочим визитом Берлин. 

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