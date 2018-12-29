Порошенко расширил «прилегающую зону Украины» в Черном море

Занимающий пост президента Украины Петр Алексеевич Порошенко перед Новым годом одержал очередную убедительную перемогу. На этот раз над морем. Он расширил морские границы Украины, подписав принятый Верховной Радой Украины 6 декабря этого года закон «О прилегающей зоне Украины». Вдвое расширил. Теперь территориальные воды Украины будут заканчиваться не в 12 морских милях от берега, как практически во всех нормальных странах, а в целых 24-х. И на этой приращенной морской территории украинские пограничники смогут преследовать, кого захотят и даже стрелять без предупреждения. Если, конечно, на море будет тихая погода, без волн, а то сами понимаете, катера не смогут выйти. А то их еще спасать надо будет. Сплошная морока.

Решение это, правда, касается только Черного моря. На Азовское Петр Алексеевич не то чтобы не решился. Нет. Оно и так просто украинское. Ему и всем так сказал министр обороны Украины Степан Полторак. Сколько, говорит, надо, столько и будем ходить через Керченский пролив. Хоть сто раз. Потому что он украинский. Правда, на чем будут ходить остальные 98 раз, поскольку корабликов у Украины осталось всего на два прохода, умолчал. Может, на ялике, может, по берегу. Им там виднее. Правда, Киев хочет лишить Азовское море статуса внутреннего двух стран, Украины и России. И это может повлечь всякие трудности, поскольку граница не проведена. Но нет сомнений, что Петр Алексеевич успешно переможет и тут. Подобно Посейдону или Нептуну он встанет, опрокинув чарку, пардон, сжимая в руке трезубец (украинский, не морской) и гаркнет во все горло: «Де текст президеньтского указу?» На чистейшей мове. Чтобы, ясное дело, москали клятые не смогли понять. Как настоящий морской царь. Поставит роспись. И только потом, это самое, ну, с чаркой.

Скромный человек Петр Алексеевич. Мог бы до Босфора объявить Черное море украинским, а он всего-то в два разочка прирастил. Ведь тут главное что? Правильно, подпись главы государства. В полном соответствии с народной мудрость.: главное прокукарекать, а там – хоть не рассветай.

Очень удобно Петр Алексеевич приноровился решать украинские проблемы. Роспись с красивыми завитушечками – и проблемы нет. Роспись поставил – и бандеровцы уже герои Украины. Еще роспись – церковь новая создана, единая для всех украинцев, вне зависимости от вероисповедания. Такая, что, как он сказал, радуются ее появлению и мусульмане, и католики, и даже буддисты, не говоря об атеистах. А что ее сектой называют, так это все врут и завидуют. Потому что подпись стоит. Еще подпись – и куда-то исчезла из истории Советская Украина. Как корова языком. Еще одна роспись – и вся Украина уже устремлена в светлое цеевропейское будущее. Настолько светлое, что многие уже даже смотреть не могут, а просто сбегают в него со домочадцами и манатками. Еще роспись – и армия Украины стала мощнейшей в Европе, флот превратился в неуязвимые «москитные» эскадры, а батальоны киборгов готовы маршировать для колонизации Марса.

Бумага – она ведь все стерпит. Даже подпись Петра Алексеевича. Кто же ее спрашивает? Волшебство налицо.

Только вот одну проблему не может решить Порошенко своей подписью. Деньги ему приходится все время выпрашивать. Как начал свое президентство с этого, так и продолжает. Не желают они подчиняться его волшебству.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники