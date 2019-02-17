Порошенко рассчитывает на поставки «всех видов» вооружений США

Украина рассчитывает получать от США все виды вооружений. Об этом журналистам заявил украинский лидер Пётр Порошенко по итогам встречи с американским вице-президентом Майком Пенсом в Мюнхене.

«У нас была очень детальная встреча с вице-президентом. Он в самом начале подчеркнул, что Украина является надёжным стратегическим партнёром США. Мы твёрдо надеемся на сотрудничество в том числе в оборонной сфере, на поставки на Украину всех видов вооружений», — сказал глава государства.

Он поблагодарил Вашингтон за дополнительную финансовую поддержку Украины.

«Я попросил передать благодарность президенту США, конгрессу в части финансовой поддержки Украины. Вы знаете, что подписано в бюджете более $700 млн на дополнительную поддержку нашего государства», — сказал он.

Трансляцию выступления Порошенко вёл телеканал «112 Украина».

В середине декабря 2018 года в Госдепартаменте анонсировали новые поставки американского оружия Украине.

Осенью Порошенко также заявлял о намерении купить у США комплексы противовоздушной обороны.