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Порошенко рассчитывает на поставки «всех видов» вооружений США
17 февраля 2019, 01:09 • 75 • Украина
Украина рассчитывает получать от США все виды вооружений. Об этом журналистам заявил украинский лидер Пётр Порошенко по итогам встречи с американским вице-президентом Майком Пенсом в Мюнхене.
Reuters
«У нас была очень детальная встреча с вице-президентом. Он в самом начале подчеркнул, что Украина является надёжным стратегическим партнёром США. Мы твёрдо надеемся на сотрудничество в том числе в оборонной сфере, на поставки на Украину всех видов вооружений», — сказал глава государства.
Он поблагодарил Вашингтон за дополнительную финансовую поддержку Украины.
«Я попросил передать благодарность президенту США, конгрессу в части финансовой поддержки Украины. Вы знаете, что подписано в бюджете более $700 млн на дополнительную поддержку нашего государства», — сказал он.
Трансляцию выступления Порошенко вёл телеканал «112 Украина».
В середине декабря 2018 года в Госдепартаменте анонсировали новые поставки американского оружия Украине.
Осенью Порошенко также заявлял о намерении купить у США комплексы противовоздушной обороны.
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