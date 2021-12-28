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Порошенко раскрыл сроки возвращения на Украину: "Дам ответы на все вопросы"

28 декабря 2021, 08:30  •  46 • Политика
Экс-президент Украины Пётр Порошенко раскрыл сроки своего возвращения на Украину. "Дам ответы на все вопросы", - пообещал он.
Свои планы предшественник нынешнего президента страны Владимира Зеленского раскрыл во время интервью украинскому Пятому каналу. По словам Порошенко, вернётся он на Украину в первой половине января "согласно своему графику, который не собираюсь согласовывать с Зеленским".
При этом он пообещал дать ответы "на все вопросы".
"И по поводу государственной измены, и по поводу финансирования терроризма", - сказал он.
Ранее стало известно, что исполняющий обязанности генпрокурора Украины Алексей Симоненко подписал ходатайство об аресте Порошенко. Впрочем, до решения суда политик сможет оставаться на свободе, если заплатит залог в размере 1 млрд гривен.
Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков также сообщил, что против его клиента готовятся санкции СНБО за содействие террористической деятельности.
Речь идёт о так называемом угольном деле, по которому также проходит лидер "Оппозиционной платформы" Виктор Медведчук. Следствие считает, что в 2014-2015 годах Порошенко одобрил поставку угля с неподконтрольных территорий Донбасса. Таким образом, политика обвинили в финансировании "терроризма" (так Киев определяет защиту родной земли жителями Донбасса).
Отметим, что как только у Порошенко возникли подозрения, он сразу же сбежал за границу. Телеканал "360" уточнял, что политик не явился на допрос. Экс-президент заявлял, что намерен вернуться на родину в первой половине января, однако не исключено, что он будет скрываться от правосудия.
Примечательно, что на Порошенко уже заведено свыше десятка уголовных дел, но ни по одному из них до сих пор не было предъявлено обвинения. Исключением стало лишь "угольное дело".

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