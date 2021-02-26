Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Разрывает в клочья флаг Украины: «белка-сепаратистка» покоряет Сеть
Две мины под "Северным потоком". Украина готова развязать полномасштаб...
Русские ответили завершившей финансирование "Северного потока - 2" нем...
Россия не купилась: План США по сдаче Украины лопнул как мыльный пузырь - Кедми
Главная / Политика

Порошенко раскрыл причины потери Крыма

26 февраля 2021, 17:35  •  24 • Политика
Петр Порошенко. Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Киев в свое время не успел пресечь распространение прорусских настроений, уверен экс-глава Украины
Крымский полуостров вышел из состава украинского государства из-за многочленных ошибок, допущенных руководством страны. Такого мнения придерживается бывший лидер Незалежной Петр Порошенко.
Политический деятель считает возвращение Крыма в состав России "драмой". Порошенко убежден, что Украина сама виновата в таком исходе. В течение трех десятилетий киевские власти допускали просчет за просчетом и в итоге лишились полуострова.
А все потому, что Незалежная не смогла вовремя пресечь создание "пророссийских" автономий на территории государства. В итоге влияние России значительно усилилось. В Севастополе были размещены базы ВМФ РФ. В конце концов, Крым превратился в полигон для распространения среди украинцев "идеологем Русского мира", убежден Порошенко.
В интервью изданию "Украинская правда" экс-глава государства добавил, что в 2014 году крымчане не распознали в военных из РФ "врагов", так были уже тесно связаны с "русским миром".
Кстати, сегодня стало известно, что нынешний украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о "возвращении домой" Крыма. Глава Незалежной назвал "деоккупацию" полуострова главной мировой задачей. Хотя в РФ не раз отмечали – вопрос принадлежности полуострова неактуален.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



24
Источник
Похожие новости
26 февраля 2021, 00:10
Госдеп США дал указание военным Армении
26 февраля 2021, 06:35
США нанесли серию авиаударов по Сирии. Пентагон назвал главный "сигнал операции"
26 февраля 2021, 02:00
Как спасти детей от вербовки на митинги в TikTok: Боярский назвал самый действенный способ
26 февраля 2021, 12:05
"Вылупкы" и "скотынякы" - мимо: Украинские патриоты перешли на крепкий русский мат в прямом эфире
26 февраля 2021, 10:15
Юрий Пронько рассекретил авантюру Чубайса: "Последствия будут катастрофическими"
26 февраля 2021, 03:50
Счёт за геноцид - миллиарды: В Крыму пообещали объявить Киеву сумму ущерба
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 февраля 2021, 12:45
В прямом эфире прозвучала неожиданная правда о российском Крыме: "Агрессор" предпочёл дело
22 февраля 2021, 09:05
Лондон потребует наказать Россию за неповиновение митингующим. Русские ответили двумя словами
20 февраля 2021, 13:05
Карасев: На Украине все готово для начала полномасштабной войны против Донбасса
21 февраля 2021, 04:40
"Зеленскому может показаться…": Украина начала игру на обострение – мнение эксперта
22 февраля 2021, 22:50
Ахметов объявил войну Путину
20 февраля 2021, 09:25
"Похоже, Россия попросту устала…": Немецкий политик обратился к Западу
23 февраля 2021, 13:30
Россия в шаге от "огромной геополитической победы". В успехе Москвы обвинили Байдена
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.