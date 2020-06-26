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Порошенко раскрыл план по возвращению Крыма

26 июня 2020, 11:00  •  146 • Политика
Петр Порошенко. Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Бывший глава Незалежной полагает, что Россию удастся "заставить" отдать полуостров
Петр Порошенко сообщил, что из-за неблагоприятной мировой ситуации, связанной с пандемией коронавирусной инфекции, у его страны появился "уникальный шанс" вернуть Крым.
Во время интервью для радиостанции "Тризуб", опубликованного в соцсети, экс-президент Украины заявил, что благодаря мировому падению цен на нефть и экономическому кризису, Россию можно "заставить" покинуть полуостров. По его словам, Крым стал для Москвы экономической обузой, пишет URA.RU.
"Российская экономика не способна уже финансировать этот "чемодан без ручки", – заявил политик.
Порошенко добавил, что в РФ наступил “глубокий кризис". Поэтому Украина получает возможность "укрепить международную солидарность" и "заставить" Россию покинуть и Донбасс, и Крым, указывает RT.
Эксперты полагают, что Украина стала терять Крым задолго до событий 2014 года. Причиной мог стать раздел Черноморского флота, в результате которого власти независимой Украины не смогли сохранить суда в надлежащем качестве.
Сейчас Киев требует от Москвы $100 млн за каждый год аренды базы Черноморского флота.

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