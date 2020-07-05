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Порошенко раскрыл данные об "агенте Кремля" в команде Зеленского
05 июля 2020, 15:00 • 137 • Политика
Экс-глава Украины открестился от своих обвинений в адрес действующего президента
В команде Зеленского есть "агент Кремля" – утверждение, которое Петр Порошенко активно использовал во время предвыборной компании. Тогда лидер Незалежной утверждал, что этим агентом является Владимир Зеленский, однако сейчас от своих слов Порошенко отказывается.
В интервью BBC он заявил, что нового президента не называл ни "наркоманом", ни "агентом Кремля", хотя такой человек в компании нового главы Украины действительно имеется, по его словам.
Порошенко утверждает, что в те года, когда он находился на посту главы страны, этот агент находился в Москве в течение пяти лет. Теперь этот сотрудник вхож в Офис президента, Государственное бюро расследований и в Генеральную прокуратуру Украины.
"И, к сожалению, я был прав, а мои критики ошибались", – заявляет Петр.
Кем является этот "кремлевский агент" Порошенко говорить не стал.
Также бывший лидер Украины подчеркнул, что никогда не считал Зеленского человеком Путина, а вот в его неопытности у него сомнений нет – этим и пользуется "агент".
На Украине подозревают, что Петр Порошенко задумал против Зеленского новый план, в результате которого произойдет "кровавый" переворот.
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