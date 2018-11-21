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Порошенко раскрыл боевые потери украинских десантников в Донбассе
21 ноября 2018, 22:39 • 59 • В мире
В День украинских Десантно-штурмовых войск президент Незалежной Петр Порошенко озвучил количество боевых потерь, которые понесла «элита ВСУ» в Донбассе. По словам главы государства, за минувшие четыре года «487 «крылатых пехотинцев» не вернулись с боевых заданий».
В своем Twitter Порошенко заявил, что все они, мол, «погибли в боях» в Донбассе.
«Свою жизнь положили за святую украинскую землю, за светлое и мирное будущее каждого украинца», - написал президент Незалежной, добавив, что «герои не умирают!».
Что касается самих десантников, то их украинский лидер называет «избранными из избранных», «сильнейшими из сильных», окутанных «славой героических боев».
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