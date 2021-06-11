Порошенко раскритиковал неспособность Зеленского вернуть пленных из Донбасса

Бывший президент Украины Петр Порошенко высказал критику в адрес Зеленского за его неспособность вернуть домой оказавшихся в плену украинских граждан и назвал такое поведение скотством. Об этом в пятницу, 11 июня, сообщили на сайте партии «Европейская солидарность».

«У команды Зеленского нет никакой эффективной стратегии для Украины на международной арене, поэтому приходится лишь констатировать очередные потери нашей страны в политической и экономической плоскостях», — заявил Порошенко.

Бывший президент отметил, что с апреля 2020 года на подконтрольную правительству территорию не вернулся ни один заложник, тогда как за годы его правления — почти 3,3 тыс.

Порошенко отметил, что в начале конфликта на востоке Украины вопросами обмена пленными занималась Служба безопасности Украины (СБУ), а позже политик поручил это главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку.

«И я на это согласился. Потому что я готов, я хочу повторить, хоть с чертом лысым говорить, для того чтобы вернуть людей домой», — отметил экс-президент.

Он отметил, что действующая власть использует вопрос пленных для политической борьбы внутри страны и дискредитации своих оппонентов.

Ранее, 20 мая, Зеленский сравнил конфликт в Донбассе с шахматами, где Киев играет белыми и без половины фигур. Вместе с тем глава Украины отметил, что у него есть четкое видение необходимых мер по урегулированию конфликта в Донбассе и на выбранном им пути он «ничего не боится».

18 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киев должен стыдиться того, что согласованный по принципу «всех на всех» обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными ДНР и ЛНР затягивается.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.