Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Polskie Radio: у стран «Восточного партнёрства» нет перспектив на членство в ЕС
Владимир Путин: Надеюсь, что трагические годы середины 90-х никогда в нашей исто...
Избавлением от богатых депутатов "Единая Россия" замазывает фасад - эк...
«Для защиты многосторонней системы торговли»: Китай подготовил ответ на повышени...
Главная / Политика

Порошенко "заинтересован" в инаугурации Зеленского, но молчит о роли своей партии в Раде

13 мая 2019, 22:39  •  63 • Политика
Президент Украины Петр Порошенко уверяет, что он "заинтересован" в скорейшей инаугурации Владимира Зеленского. При этом он умалчивает о своей роли. Дело в том, что партия БПП пока является одной из основных сил в парламенте, которая и влияет на решение по дате проведения церемонии.
Действующий президент Украины Петр Порошенко якобы заинтересован в том, чтобы дата инаугурации избранного главы государства Владимира Зеленского была определена как можно скорее. Об этом политик заявил в ходе своего визита в Брюссель.
Как утверждает Порошенко, решение принимает Верховная рада, а не он.
"Сегодня мяч на стороне парламента, я заинтересован, чтобы парламент как можно скорее определился с датой инаугурации", - заявил политик, умолчав, что именно его партия "Блок Петра Порошенко" пока является главной силой в украинском парламенте.
Отметим, что в Раде уже был зарегистрирован ряд документов, посвященных дате инаугурации. Согласно предварительным данным, решение может быть принято до конца недели.
Но подобная медлительность не нравится Владимиру Зеленскому, который на прошлой неделе потребовал провести церемонию 19 мая, обвинив народных депутатов в боязни роспуска парламента.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



63
Источник
Похожие новости
13 мая 2019, 20:39
Ушаков: запроса от США на встречу Путина и Трампа на саммите "двадцатки" не поступало
13 мая 2019, 19:24
Избавлением от богатых депутатов "Единая Россия" замазывает фасад - эксперт
13 мая 2019, 22:39
"Аэрофлот" хоронит авиапром в России: Эксперт рассказал о заговоре против SSJ-100 ради Boeing
12 мая 2019, 23:54
Злотый защищает Польшу от неравенства экономик – Качиньский
13 мая 2019, 16:09
Трамп угрожает взыскать десятки миллиардов долларов с Китая
13 мая 2019, 12:54
Алексей Навальный "проиграл" комикам шутки, но попал в фантастический роман
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 мая 2019, 02:24
Роскошный пентхаус в 150 метрах от Ливадийского дворца: что из себя представляет «квартирка» Зеленского в Крыму
07 мая 2019, 20:09
Искусственный вброс: видео с «диспетчерами» из Шереметьева размещали украинские блогеры и сторонники Навального
09 мая 2019, 14:39
"И Юлю пристроят": Твит о разоблачённых Соловьёвым "кукловодах" Зеленского стал вирусным
08 мая 2019, 09:24
"Я бегу и понимаю, что пипец!": Актёр Мерзликин стал украинским "нелегалом"
07 мая 2019, 17:09
"Надо защищать русских на Украине": В бундестаге озвучили четкий план по снятию санкций с России
12 мая 2019, 17:24
«Кружат самолеты»: кто взорвал танкеры в Эмиратах
11 мая 2019, 21:54
Вэсэушники отказались выполнять приказ командира и убили его
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.