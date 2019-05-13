Порошенко "заинтересован" в инаугурации Зеленского, но молчит о роли своей партии в Раде

Действующий президент Украины Петр Порошенко якобы заинтересован в том, чтобы дата инаугурации избранного главы государства Владимира Зеленского была определена как можно скорее. Об этом политик заявил в ходе своего визита в Брюссель.

Как утверждает Порошенко, решение принимает Верховная рада, а не он.

"Сегодня мяч на стороне парламента, я заинтересован, чтобы парламент как можно скорее определился с датой инаугурации", - заявил политик, умолчав, что именно его партия "Блок Петра Порошенко" пока является главной силой в украинском парламенте.

Отметим, что в Раде уже был зарегистрирован ряд документов, посвященных дате инаугурации. Согласно предварительным данным, решение может быть принято до конца недели.

Но подобная медлительность не нравится Владимиру Зеленскому, который на прошлой неделе потребовал провести церемонию 19 мая, обвинив народных депутатов в боязни роспуска парламента.