Порошенко "непринуждённо, легко и вальяжно" напомнили о ещё одном конфузе с "костюмчиком"

Петру Порошенко напомнили о ещё одном конфузе с "костюмчиком". Причём такое напоминание провели "непринуждённо, легко и вальяжно".

Президент Украины Пётр Порошенко патологически не следит за своим внешним видом. Очередной конфуз случился во время встречи главы государства со спикером парламента Израиля Юлием Эдельштейном 21 января. Если стиль израильского парламентария не вызывал нареканий, то украинский политик умудрился заправить свой и так уже помятый пиджак в штаны. Что скрывать, в соцсетях прошлись по Порошенко вдоль и поперёк. А журналист Юлия Витязева раздобыла ещё и "футбольное фото" президента Украины.

Порошенко на поле, с футбольным мячом. Делает удар и улыбается. Костюмчик традиционно сидит не лучшим образом.

"Главное, чтобы костюмчик сидел. Непринуждённо, легко и вальяжно. Всё остальное, поверьте, не важно, Нет и не будет серьёзнее дел", - комментируют фото пользователи.

Кстати, другие участники беседы на странице Витязевой в Twitter дают Порошенко модные и политические советы и прогнозы, в том числе в стихах.

"Вот и Петя тож на поле,

Что он делает в футболе.

Видно, Пете не сидится,

Надо Пете порезвиться.

Скоро Петю самого

Отфутболят далеко".

"Юль, но ведь толстый, поэтому не сидят на нём дорогие костюмы. Ему нужно носить костюмы из более плотной шерсти , но це не модно и вообще никак у всех".

"Вы мне скажите, зачем он свой пиджак заправляет в трусы, а?"

Вы мне скажите зачем он свой пиджак заправляет в трусы, а? pic.twitter.com/YjRoXq17hb — Сова Питерская (@feodosiya16) 24 января 2019 г.

Юль, но ведь толстый, поэтому не сидят на нём дорогие костюмы. Ему нужно носить костюмы из более плотной шерсти , но це не модно и вообще никак у всех. — NICHEGO NE ПОНИМАЮ (@balbesural) 24 января 2019 г.