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Порошенко пытался уже и Богу взятку дать

24 июля 2018, 14:39  •  261 • В России

В этой новости прекрасно и карнавально все — от начала до конца. Ее даже можно было бы принять за очередной «анекдот про хохлов», поржать и пить чай дальше. Если бы это не было настолько реальностью.

Оказывается, Петр Порошенко собрал с украинских олигархов $25 миллионов, чтобы отвезти в Стамбул - Патриарху Константинопольскому и Вселенскому Варфоломею. Зачем? Порошенко пытается таким образом добиться от Варфоломея признания автокефалии (самостоятельности) украинской церкви.

Дело в том, что на Украине сегодня действуют две крупные православные церкви. Это Украинская православная церковь Московского Патриархата (с широкой автономией, но каноническим подчинением Патриарху Московскому и Всея Руси) и так называемая Украинская православная церковь Киевского патриархата (никем не признанная и считающаяся раскольнической, ее самозванный патриарх благославляет солдат на войну в Донбассе и даже ездил в США — просить для этого оружие).

У Порошенко навязчивая идея — объединить эти церкви, подчинив Киеву. И тем самым не только заполучить «карманную церковь», избавившись от влияния Московского Патриархата, но и поднять этой исторической перемогой (по укр. - победой) свой рейтинг перед президентскими выборами. Причем решение Вселенского Патриарха Порошенко ждет вот-вот - к 1030-летию Крещения Руси, которое будет отмечаться 28 июля.

И вдруг такой конфуз.

Бывший зам генпрокурора Украины Ренат Кузьмин подал в НАБУ (национальное антикоррупционное бюро Украины) заявление, в котором говорится, что Порошенко «организовал сбор и передачу Вселенскому патриарху Варфоломею неправомерной выгоды в сумме $25 млн. долларов, но затем присвоил часть в $15 млн. долларов»...

О том, что многое на Украине делается через взятку - не новость. Но то, что взятку пытались дать даже Богу (в лице Вселенского Патриарха), фактически купив автокефалию для своей церкви — это уже где-то за гранью добра и зла. А тем более — большую часть этой взятки стырить — тут уж и смех, и грех, и вопрос: а что скажут паны олигархи, скидывавшиеся на это «святое дело»?

Интересны комментарии украинцев под новостью о краже взятки Вселенскому Патриарху на странице Рената Кузьмина в Фейсбуке под скриншотом его заявления в НАБУ. Вот лишь некоторые:

- Какой запредельный цинизм. Повеситься хочется!

- Господи, ну что за люди!. Даже деньги. собранные на церковь, и те половину украли. Это позор.

- Все возмущаются, что деньги стырили, а то, что везли подкуп, никого не возмущает? Получается, заплатил и делай что хочешь! Дошли бы деньги и узаконили бы Порошенковскую церковь? А потом и Библию переписали бы!?

- У "порошенковской кампании" последние остатки совести рассосались, как леденец. Позорище Украины на весь мир! Не дай бог, по Порошенко будут судить об украинцах, как о нации воров!

- Вот схемы у шоколадного дьявола, высасывает деньги ото всюду. Янукович и вся "ЗЛОЧЫННАЯ ВЛАДА" просто детский сад. Янукович по глупости своей строил школы, дороги, открывал больницы. И его люди, отовсюду, себе отщипывали по чуть-чуть.

- А оказывается, можно ВОТ ПРОСТО ТАК всех ... на бабло, и все.

- Не силен в вопросах религий, но то что стырить ...ой, простите! Могли прилипнуть к нему 15 миллионов, еше и долларов, даже не сомневаюсь.

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