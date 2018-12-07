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Порошенко пугает европейцев внезапными атаками Путина

07 декабря 2018, 12:24  •  82 • Политика
Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Россия — непредсказуема и может атаковать в любом месте. Он сделал вывод, что Европе стоит опасаться внезапных атак Путина, поскольку никто не знает, «где Россия захочет ударить завтра».
Такое заявление Порошенко сделал в эфире польского телеканала TVN24.
«Никто не знает, кого Россия захочет атаковать завтра, - заявил Порошенко. - Может, российские солдаты будут защищать «Северный поток-2» и атакуют страны Балтии. Либо Россия захочет ударить по очередным выборам».
Порошенко добавил, что якобы Россия так уже пыталась делать во время референдума в Нидерландах и «во многих других странах». Также Порошенко намекнул, мол, Европе стоит серьезно опасаться внезапных атак Путина.
И добавил, что сама Украина тем временем якобы требует единства мира. Вспомнив про инцидент в Керченском проливе, Порошенко заявил, что он представлял угрозу не только Украине, но и региональной безопасности всей Европы.

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